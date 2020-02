Levante vence Real Madrid e entrega liderança ao Barcelona

JN/Agências Ontem às 22:46 Facebook

O Levante venceu (1-0), este sábado, o Real Madrid, com um golo monumental de José Luis Morales, e atirou os merengues para a segunda posição da Liga espanhola, por troca com o novo líder Barcelona.

A uma semana do superclássico espanhol, o Real Madrid perdeu a liderança para o rival Barcelona, que soma mais dois pontos, após golear por 5-0 o Eibar, com um póquer do argentino Lionel Messi, aos 14, 37, 40 e 87 minutos, e um golo de Arthur, aos 89.

Os catalães subiram ao topo de La Liga (55 pontos), agora com mais dois pontos do que o Real Madrid, que foi surpreendido em casa do Levante, que vinha de um ciclo de cinco derrotas nos últimos seis jogos, em todas as provas, com um golo de 'levantar o estádio' de José Luis Morales (1-0), que já não marcava desde 31 de agosto.

Numa partida que parecia de sentido único para a baliza do Levante, o Real Madrid dispôs de várias situações de perigo, por Benzema, 11 e 39 minutos, Casimiro, 16, Modric, 34 e 40, e Hazard, 53, mas sem a acutilância necessária para chegar ao golo.

O golo acabou por chegar, após algumas sérias ameaças à baliza do belga Thibaut Courtois, por José Luis Morales (1-0), aos 79 minutos, com um remate de primeira com o pé esquerdo, de ângulo fechado, ao canto superior esquerdo da baliza do Real Madrid.

A Real Sociedad venceu em casa por 3-0 o Valência, que soma quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, em todas as competições, numa partida em que os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia não saíram do banco de suplentes.

Gonçalo Guedes esteve afastado da competição desde outubro de 2019, devido a uma lesão no tornozelo direito contraída ao serviço da seleção, na derrota frente à Ucrânia (2-1), e o seu regresso à equipa do Valência está a ser gerido com pinças.

Com este resultado, a Real Sociedad ascendeu, embora que à condição, ao quarto lugar do campeonato espanhol, com 40 pontos, e ultrapassou o Valência, que caiu do sétimo para o oitavo posto, com 38,

Também hoje, em La Liga, o Celta de Vigo ganhou algum fôlego na fuga à zona de descida, ao vencer com um golo de Iago Aspas, num jogo em que teve menos um, por expulsão de Bradaric, a partir dos 21 minutos.

A equipa galega venceu por 1-0 o Leganés, 19.º, adversário direto nas 'contas' da descida, num momento em que o Celta é 17.º, apenas um lugar acima da zona de perigo.