Leverense tem um goleador de mão cheia

Telmo Ferreira foi o autor de cinco golos no empate (5-5) do Leverense com o Nogueirense, para a Divisão de Honra, da A. F. Porto. Concilia o futebol com a profissão de técnico de radiologia no Hospital São João.

O último domingo vai ficar para sempre na memória de Telmo Ferreira, jogador do Leverense que marcou cinco golos no empate com o Nogueirense (5-5), em jogo da Divisão de Honra, da A. F. Porto (série 2 de manutenção).

O encontro foi especial para o médio, 31 anos, pois permitiu-lhe bater vários recordes. Foi a primeira vez que Telmo fez cinco golos na mesma partida, três dos quais de livre direto, e valeu-lhe a marca de 15 golos na temporada, o melhor registo da carreira. "Foi daqueles jogos em que tudo correu bem. Já tive partidas com mais oportunidades e nunca fiz tantos golos. O melhor foi o último, que nos garantiu o empate no último minuto. Até vi colegas a chorar", partilha, ao JN, Telmo Ferreira.