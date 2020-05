Leverkusen bate Friburgo fora e sobe a terceiro na Bundesliga

JN/Agências Ontem às 23:02 Facebook

O Bayer Leverkusen bateu esta sexta-feira o Friburgo, por 1-0, na 29.ª jornada da Bundesliga, um resultado que lhe permite subir ao terceiro lugar.

Com os restantes jogos da ronda ainda por disputar, a formação de Leverkusen chega aos 56 pontos, a um apenas do Borussia Dortmund (joga no domingo em Paderbon) e a oito do líder Bayern (recebe no sábado o Fortuna Dusseldorf).

Havertz, aos 54 minutos, fez o único golo da equipa visitante, carrasco do F. C. Porto na Liga Europa, em que está apurada para os quartos de final.