Lewandowski apresentado no Barcelona: "Custou, mas estou aqui"

Num Camp Nou repleto de adeptos, Robert Lewandowski foi apresentado como reforço do Barcelona. "Custou, mas estou aqui", disse o goleador, contratado ao Bayern de Munique por uma verba que pode atingir os 50 milhões de euros.

A cerimónia de apresentação de Lewandowski levou muitos milhares de adeptos ao Camp Nou para saudar um reforço do qual esperam muitos golos.

"Estou muito orgulho por ser jogador do Barcelona. Custou, mas estou aqui. É incrível ver tantos adeptos. Estou confiante de que vou marcar muitos golos no Camp Nou, onde espero vencer títulos", disse o internacional polaco, de 33 anos.

A seu lado, Joan Laporta, presidente do Barcelona, agradeceu o "esforço" feito por Lewandowski para se mudar para a Catalunha. "És uma pessoa séria, com carisma e respeitoso. Esta operação não foi fácil e só aconteceu porque querias jogar no Barça", sublinhou o dirigente.

"Este é um dia histórico, como podemos comprovar com esta apresentação. É a prova de que o Barcelona é mesmo mais do que um clube", completou Laporta.