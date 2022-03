Lewandowski com "hat-trick" mais rápido de sempre da Champions

Luís Antunes Hoje às 10:54 Facebook

O avançado polaco do Bayern fez três golos de rajada no embate com o Salzsburgo, na última terça-feira, em apenas 23 minutos de jogo.

O atacante marcou um hat-trick em apenas 11 minutos (12, 21 e 23 minutos), os dois primeiros tentos de grande penalidade, na goleada de 7-1 com que os bávaros brindaram os austríacos e selaram a passagem aos quartos-de-final da prova, isto após um empate (1-1), no jogo da primeira mão.

O jogador bateu assim a melhor marca do italiano Marco Simone, atacante do Ac Milan, que havia realizado a mesma série nos primeiros 24 minutos do duelo diante do Rosenborg (4-1), num jogo da fase de grupos da prova em 1996/97.

Por outro lado, os tentos do polaco permitem-lhe ainda isolar-se como melhor marcador da presente edição da Liga dos Campeões (12 golos), mais um do que Sébastien Haller, costa-marfinense do Ajax, e adversário do Benfica na próxima semana.