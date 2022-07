Lewandowski é "culé": Barcelona confirma a transferência do defeso

JN Hoje às 17:39 Facebook

O avançado polaco vai deixar o Bayern Munique e rumar à Catalunha. Jogador já se despediu dos bávaros e é esperado em Camp Nou nos próximos dias.

O Barcelona confirmou, este sábado, a existência de "um princípio de acordo" para a contratação de Robert Lewandowski. Aquela que foi uma das novelas mais animadas do defeso chega, assim, ao fim, com as três partes a ficarem satisfeitas: o Bayern receberá quase 50 milhões de euros por um jogador de 33 anos e que tinha apenas mais um ano de contrato, o Barça consegue um dos melhores do mundo e o avançado concretiza o deseja de representar os "blaugrana".

Ao fim de oito temporadas, Lewandowski deixa o Bayern Munique como uma das grandes figuras da história do clube, contribuindo decisivamente para a conquista de oito campeonatos e uma Liga dos Campeões. Pelos bávaros, o craque polaco marcou 344 golos em 375 jogos.

Cerca de um ano depois da saída de Lionel Messi, o Barcelona volta a ter um craque de classe mundial no ataque e ganha um argumento de peso para voltar a conquistar os títulos que lhe têm fugido nas últimas duas épocas.