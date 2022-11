Lewandowski falha penálti no nulo entre Polónia e México

Nuno A. Amaral Hoje às 17:58 Facebook

Empate entre polacos e mexicanos deixa a surpreendente Arábia Saudita na frente do Grupo C do Mundial.

Depois de Dinamarca e Tunísia terem protagonizado o primeiro empate a zero do Campeonato do Mundo, em jogo do Grupo D, aconteceu o mesmo no México-Polónia. Num jogo equilibrado, os "aztecas" estiveram muito tempo por cima, mas a grande oportunidade de golo pertenceu aos polacos, num penálti assinalado pelo VAR, que Robert Lewandowski não conseguiu converter.

Com o ex-portista Herrera no onze, a seleção mexicana jogou mais, mas teve dificuldades na finalização. A Polónia esteve na expectativa, sobretudo durante a primeira parte, tendo subido um pouco de produção na segunda. Aos 58 minutos, Lewandowski foi agarrado na área pelo central Hector Moreno e o árbitro australiano Chris Beath deixou passar, antes de ser chamado a visionar o lance pelo VAR.

Vistas as imagens, a grande penalidade foi assinalada, mas o avançado do Barcelona rematou de forma denunciada, permitindo a defesa do guarda-redes Ochoa, que confirmou a apetência para brilhar em Mundiais (está a participar pela quinta vez numa fase final).

Nos últimos minutos, voltou a ser o México a estar mais perto da vitória, mas nem a entrada do ex-benfiquista Raúl Jiménez trouxe eficácia ao ataque da equipa treinada por Tata Martino.

Com este empate, fechada a primeira jornada do Grupo C, a Arábia Saudita é a surpreendente primeira classificada, após a incrível vitória obtida sobre a Argentina (2-1). México e Polónia têm um ponto, enquanto os argentinos estão em quarto, sem pontos. No sábado, a Polónia defronta os sauditas (13 horas) e a Argentina joga com os mexicanos (19 horas).