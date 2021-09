Lewandowski: "O que Ronaldo e Messi fizeram não vamos voltar a ver"

JN Hoje às 19:02 Facebook

O avançado polaco recebeu a Bota de Ouro por ter sido o melhor marcador de todos os campeonatos europeus na época passada, mas recusou comparações com a concorrência.

Robert Lewandowski, do Bayern Munique, recebeu esta terça-feira a Bota de Ouro relativa à última época, mas recusou comparações com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os dois jogadores mais vezes distinguidos com este galardão.

"Messi e Ronaldo são dois grandes jogadores, tudo o que já fizeram e continuam a fazer... Acho que não vamos voltar a ver nada parecido nos próximos anos. Mas tento estar ao nível deles e mostrar as minhas qualidades. Concentro-me apenas naquilo que posso fazer", declarou o avançado polaco.

Na temporada passada, Lewandowski marcou 41 golos na Bundesliga, superando o recorde de 40 golos estabelecido por Gerad Müller há 49 anos.

Aos 33 anos, o futebolista mostrou-se ainda confiante em continuar a jogar ao mais alto nível por mais tempo.



"A minha experiência é valiosa. Fisicamente, sinto-me bem, os meus exames médicos são ótimos. Isto quer dizer que o meu corpo ainda me permite jogar alguns anos a este nível", rematou.

Na presente temporada, Lewandowski mantém a pontaria afinada e já apontou 14 golos em 10 jogos.