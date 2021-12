Lewandowski: "Palavras de Messi? Gostava que fossem sentidas e não em vão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

O jogador polaco não escondeu a tristeza por não ter conquistado a Bola de Ouro e abordou ainda as palavras de Messi, que desafiou a France Football a premiar o avançado do Bayern de Munique.

A Bola de Ouro já foi entregue a Lionel Messi há mais de uma semana mas, a verdade, é que o destino que o prémio teve continua a dar que falar. O argentino levou a melhor sobre Lewandowski e Jorginho e conquistou o sétimo troféu da carreira mas não esqueceu o avançado do Bayern de Munique na hora de receber o prémio.

"É uma honra lutar com o Robert Lewandowski. Tu mereces. No ano passado, foste o vencedor e creio que a France Football devia dar-te a Bola de Ouro. Oxalá possa entregar-te, devias ter o troféu em casa", afirmou.

Esta terça-feira, o avançado reagiu pela primeira vez à "derrota" e, em declarações ao canal polaco Sportowym, não escondeu a desilusão pela "derrota" em Paris.

"Fiquei triste, não escondo. Não posso dizer que fiquei satisfeito, muito pelo contrário. Estar tão perto, competir com o Messi... claro que respeito a forma como ele joga e o que conquistou. O próprio facto de poder competir com ele diz muito do nível que consegui atingir. Mas a verdade é que fiquei triste e ainda bem que não tive jogo a meio da semana", começou por dizer. Sobre as palavras de Messi, Lewandowski foi categórico.

"Gostava que tivessem sido sentidas e não em vão. Não fico satisfeito por essa possibilidade", concluiu.