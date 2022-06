Lewandowski procura "mais emoções" e Atlético de Madrid de olho em Sarabia

JN Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado polaco reiterou a vontade de deixar o Bayern Munique este verão. Ainda lá fora, espanhóis dizem que Pablo Sarabia interessa ao Atlético de Madrid. Por Portugal, Vincent Sasso é reforço para o Boavista.

Boavista: Vincent Sasso assinou com os axadrezados para as próximas duas temporadas. O defesa central, de 31 anos, esteve ligado ao Servette FC nas últimas três épocas, clube onde disputou um total de 91 jogos. Este é um regresso ao futebol português depois de já ter representado o Braga, Belenenses e Beira Mar.

Bayern Munique: Continua a novela entre Robert Lewandowski e o Bayern Munique. O avançado polaco, que tem mais um ano de contrato com o clube bávaro, pretende mudar-se para o Barcelona na próxima temporada e voltou a deixar clara essa vontade. "Só quero deixar o Bayern, a lealdade e o respeito são mais importantes do que o trabalho, a melhor maneira é encontrar uma solução para as duas partes. Algo morreu em mim, quero deixar o Bayern e procurar novas emoções na minha vida", referiu numa entrevista ao podcast "Onet Sport".

Atlético de Madrid: O jornal espanhol "AS" escreve, esta terça-feira, que o Atlético de Madrid está interessado na contratação de três jogadores, sendo que um deles é Pablo Sarabia. Além de Carlos Soler e Raúl de Tomás, os colchoneros estão atentos à situação do jogador que representou o Sporting, em 2021/22, uma vez que termina contrato com o PSG em 2023. No PSG a concorrência é muito forte e Sarabia poderá ver com bons olhos uma mudança para Madrid.

PAOK: Rafa Soares assinou por três temporadas. O defesa esquerdo, que esteve vinculado ao Vitória de Guimarães nas últimas quatro épocas, iniciou um novo desafio na carreira, naquela que será a terceira experiência fora de portas: já jogou em Inglaterra (Fulham) e Espanha (Eibar).

PUB

Schalke 04: O emblema alemão anunciou a contratação de Fran Kramer. O técnico, de 50 anos, que nas duas últimas temporadas orientou o Arminia Bielefeld assinou por duas épocas.