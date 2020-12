Lewis Hamilton agora é Sir: vai receber o título de cavaleiro da coroa britânica

JN Hoje às 10:46 Facebook

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que esta temporada conquistou o sétimo título de campeão do Mundo, vai receber a mais alta condecoração da coroa britânica.

2020 foi - surpresa! - um ano em cheio para Lewis Hamilton. Além de, no campo profissional, ter ultrapassado Michael Schumacher como o piloto com mais vitórias da Fórmula 1 e ter sido essencial para o sétimo triunfo consecutivo da Mercedes no Mundial de construtores, Lewis Hamilton distinguiu-se também fora das pistas, ao dar a cara pelo movimento Black Lives Matter.

Agora, Hamilton encerra o ano com reconhecimento da Rainha Elizabeth II: o piloto britânico foi condecorado na lista de honras de Ano Novo da Rainha Elizabeth II. O novo "Cavaleiro do Império Britânico" vai receber o título de Sir, juntando-se assim a outros cinco automobilistas da Fórmula 1 que o antecederam: Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss, Sir Frank Williams, Sir Patrick Head e Sir Jack Brabham.