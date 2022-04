Lewis Hamilton e Serena Williams na corrida pela compra do Chelsea

JN Hoje às 14:33 Facebook

O piloto inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton e a tenista norte-americana Serena Williams ter-se-ão associado a um consórcio liderado pelo empresário britânico Martin Broughton, atual presidente da British Airways e ex-presidente do Liverpool, avança a imprensa do país.

O jornal "Independent", na edição online, refere que Lewis Hamilton e Serena Williams "dois dos desportistas de alto nível, comprometeram-se a investir milhões de libras numa das três ofertas para compra" dos "blues".

Já a Sky Sports, para além de dar conta da "parceria" dos dois atletas com o empresário, aponta valores do investimento: 12 milhões de euros cada.

Segundo o canal televisivo, Broughton acredita estar em vantagem em relação aos outros consórcios concorrentes "para navegar pelas complexidades de possuir o Chelsea, incluindo a reconstrução de Stamford Bridge".

Também apresentaram propostas os norte-americanos Steve Pagliuca, investidor e proprietário dos italianos do Atalanta (futebol) e dos Boston Celtics (da NBA), e Todd Boehly, proprietário dos Los Angeles Dodgers (basebol).

O russo Roman Abramovich foi pressionado a vender o clube depois de ter sido sancionado pelo governo inglês e pela União Europeia, na sequência da relação de proximidade com o presidente russo Vladimir Putin. Com os bens congelados e impedido de entrar no Reino Unido e nos países da UE, Abramovich optou por "colocar" o Chelsea no mercado, esperando vendê-lo por mais de 3,6 mil milhões de euros.