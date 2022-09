Lewis Hamilton furioso com a Mercedes: "Não acredito que me lixaram desta maneira"

O piloto britânico Lewis Hamilton acabou a corrida deste domingo, o Grande Prémio dos Países Baixos, furioso com a Mercedes.

Aquando da entrada do Safety Car em pista, George Russell, colega de equipa do britânico, parou nas boxes para colocar pneus macios, enquanto Hamilton continuou com pneus médios. Depois da saída do Safety Car, o britânico foi logo ultrapassado por Max Verstappen e Russel, não escondendo a irritação.

"Não acredito que vocês me lixaram desta maneira. Não consigo dizer-vos o quão irritado estou neste momento", disse o inglês à equipa.

Mais tarde, Hamilton acabou por pedir desculpa. "Antes do último safety car, Acreditava que podia ter dado luta ao Max Verstappen, Depois disso, não havia nada que eu pudesse fazer. A Mercedes fez um trabalho fantástico todo o fim de semana, o carro esteve muito, muito bom. O melhor esta época. Lutámos, finalmente, pela vitória. Tenho de pedir desculpa à minha equipa, mas naquele momento as emoções estavam no máximo. Estava muito frustrado e sou um ser humano. Há muito tempo que não vencemos e sentia que podia vencer hoje. Eu estava na pole até à última curva da qualificação e hoje fomos sempre muito rápidos. Se o carro continuar assim vamos ser muito rápidos. Saio desta corrida com um sentimento positivo. Fui apenas quarto classificado, mas levo a ideia de que podemos dar luta a esta malta nas próximas semanas", afirmou.

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a 10.ª vitória da temporada, em 15 corridas, ao ser o mais rápido no Grande Prémio dos Países Baixos. Verstappen concluiu as 72 voltas em 1:36.42,773 horas, deixando o segundo classificado, o britânico George Russell (Mercedes), a 4,071 segundos, e o terceiro, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 10,929.