Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:58

O piloto de Fórmula 1, seis vezes campeão do mundo, marcou presença no protesto pacífico do movimento Black Lives Matter que se realizou no fim de semana em Inglaterra, nas cidades de Leeds e Londres.

Hamilton foi um dos destaques do protesto que decorreu em Hyde Park, em Londres. O campeão do mundo de Fórmula 1 é um dos pilotos mais conhecidos em todo o mundo e utilizou a sua base de fãs para consciencializar sobre a importância destes protestos.

O inglês destacou o seu orgulho por ver pessoas de diversas raças e idades a apoiar o movimento com cartazes, assim como referiu estar orgulhoso por consciencializar e apoiar o movimento Black Lives Matter.

"Senti-me feliz por ver tantos manifestantes de raça branca a apoiar em nome da igualdade para todos. Foi realmente emocionante. Estou extremamente confiante que a mudança vai acontecer, mas não podemos parar agora. Continuem a apoiar", escreveu Hamilton, na sua conta de Instagram.

Lewis Hamilton mostrou o seu apoio com um cartaz alusivo ao nome do movimento. Foto: Instagram/lewishamilton

Esta já não é a primeira vez que Lewis Hamilton mostra o seu desagrado contra o racismo em Inglaterra. Referiu, em entrevista ao "The Times", que não se ia calar relativamente ao "racismo silencioso" no país.