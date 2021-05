Lewis Hamilton vence GP de Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:40 Facebook

O piloto britânico da Mercedes venceu, este domingo, o Grande Prémio de Portugal pelo segundo ano consecutivo e chegou à 97.ª vitória da carreira.

Lewis Hamilton não conseguiu chegar à 100.ª pole position da carreira - o piloto lamentou ter conseguido apenas uma boa volta em toda a qualificação e até deixou críticas à pista do Portimão - mas acabou por fazer a festa no Autódromo Internacional do Algarve, pelo segundo ano consecutivo, e chegar à 97.º triunfo da carreira.

A qualificação até pode não ter corrido bem ao britânico mas Hamilton foi implacável na corrida. Valtteri Bottas (Mercedes) partiu na frente e liderou as primeiras 20 voltas mas Lewis, que seguia em terceiro, chegou à liderança e não mais a largou. Bottas acabou por ficar em terceiro lugar (a 35,530 segundos), depois de permitir a ultrapassagem de Max Verstappen (Red Bull), que ficou a 29,197 segundos de Hamilton.

Não tive o melhor início mas consegui um excelente resultado no fim

"Foi uma corrida complicada tanto física como psicologicamente. Não tive o melhor início mas consegui um excelente resultado no fim. Hoje não foi tudo perfeito e precisamos de nos preparar já para a próxima prova", disse Lewis Hamilton após o triunfo.

Sergio Perez (Red Bull), depois de fazer uma boa corrida, terminou na quarta posição e Daniel Ricciardo (McLaren), que partiu da 16.ª posição, acabou por fazer uma excelente recuperação ao terminar no nono lugar. Lando Norris, quinto classificado, foi o melhor piloto da Ferrari.

Com este triunfo, Lewis Hamilton aumentou a vantagem na liderança do Mundial e soma agora 69 pontos, à frente de Max Verstappen, que tem 61.