Liberdade para lutar pelo título e pela Champions

O dia da Liberdade pode ser, também, o primeiro dia da vida do novo campeão nacional. O F. C. Porto tem a chance de assegurar, já esta segunda-feira, a conquista da Liga 2021/22, mas, para tal, tem de conseguir, em Braga a partir das 18 horas, um resultado melhor do que aquele que o Sporting obter, a partir das 20.30 horas, no terreno do Boavista. Os leões, esses, jogam para adiar a festa do rival azul e branco e, também, para aproveitar o deslize do Benfica e porem as garras em cima do apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Com nove pontos de vantagem e apenas 12 em disputa, o F. C. Porto tem muita margem de manobra para recuperar o título perdido na época passada e, caso não o concretize hoje, terá nova oportunidade já no próximo sábado, quando receber o Vizela. Um triunfo em Braga aliado a um empate ou derrota do Sporting no Bessa lança a festa azul e branca, que também pode acontecer com um empate dos dragões, sendo que neste caso o sucesso depende de um desaire leonino na Invicta.

Depois de assumir que o título já não é um objetivo real, Ruben Amorim joga para o segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Champions e hoje pode dar um passo quase decisivo. Após o nulo do Benfica com o Famalicão, o ainda campeão nacional pode alargar a vantagem para oito pontos, precisando, depois, de apenas um ponto nas três últimas rondas.