Lição de eficácia vale pontos ao Rio Ave

Boateng marca golo madrugador num jogo em que os açorianos ficaram reduzidos a dez jogadores.

Lição de eficácia dada pelo Rio Ave, numa partida em que a equipa da casa protagonizou, apenas, um par de remates perigosos e, mesmo assim, conseguiu arrancar uma vitória (1-0) suficiente para saltar para um lugar mais tranquilo na tabela. Emmanuel Boateng inaugurou o marcador logo aos 15 minutos, dando ânimo para os locais controlarem um Santa Clara que até pisou terrenos mais adiantados, mas viu as ambições de recuperação ruírem com a expulsão de Kennedy Boateng, já no segundo tempo.

Mesmo sem grande arte, os insulares, que continuam sem vencer fora, foram, na etapa inicial, mais perigosos, mas não conseguiram encontrar brechas na coesa defesa do Rio Ave. Contra a corrente do jogo, o vila-condense Emmanuel Boateng aproveitou um mau alívio da defesa contrária para colocar, cedo, a sua equipa em vantagem. O Santa Clara tardou a reagir e perdeu fôlego no segundo tempo, sobretudo quando ficou sem Kennedy Boateng, aos 66 minutos, expulso com vermelho direto após derrubar Fábio Ronaldo, hipotecando a recuperação da equipa.