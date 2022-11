Licença para vender álcool no Catar custa 130 mil euros

Rui Farinha, em Doha Hoje às 09:27 Facebook

No único restaurante português do emirado, os clientes dão preferência ao arroz de marisco e ao bacalhau com natas.

No Catar, há apenas um restaurante português. Nuno Lázaro e Sara Baía são os proprietários do restaurante Lázaros, localizado em Lusail, a cerca de 15 quilómetros de Doha, que oferece comida exclusivamente portuguesa. "Arroz de marisco e bacalhau com natas são os pratos preferidos dos nossos clientes", afirmou Nuno Lázaro, ao JN.

O casal teve no passado um outro restaurante, mas acabou por fechá-lo, recentemente, por não ter licença para vender álcool. "A maioria dos portugueses que fazia a encomenda das mesas perguntava se tínhamos álcool. Toda a gente gosta de comer bacalhau ou borrego acompanhado por um copo de vinho e como não podíamos as pessoas desistiam e iam para outro local. Foi o pior erro que fiz na altura", disse, acrescentando que os pratos também não podiam ser confecionados com álcool. "Por exemplo, na francesinha, tínhamos de usar cerveja sem álcool e não podíamos utilizar carne de porco. Aqui é totalmente proibido".