F. C. Porto: líder de prego a fundo para manter a vantagem

Nuno A. Amaral Ontem às 22:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões repõem os seis pontos de avanço sobre o Sporting com vitória segura em Paços. Firma Taremi/Evanilson continua a dar frutos e desta vez rendeu três golos.

Quis o destino que o F. C. Porto igualasse o recorde do clube de 53 jogos seguidos sem perder no campeonato, que dura desde 1996, no estádio onde tinha sofrido a última derrota. Mas ao contrário do que havia sucedido na visita anterior a Paços de Ferreira, desta vez a bola foi quase toda da equipa de Sérgio Conceição e os dois golos marcados pelos pacenses só serviram para disfarçar a inequívoca superioridade azul e branca. Com os avançados em grande forma (Pepê juntou-se aos inspirados Evanilson e Taremi), os portistas somaram mais um triunfo importante na corrida para o título e, agora a nove jornadas do final da prova, mantiveram a vantagem sobre a concorrência.

Como tinha prometido César Peixoto, o Paços tentou "chatear" o líder, mas os incómodos aos dragões não duraram muito. É verdade que os castores ainda reagiram ao golo inicial de Pepê, felino a responder de cabeça a um bom centro de Wendell, mas a finalização feliz de Juan Delgado não chegou para diluir a impressão de que a equipa azul e branca tinha poder de fogo a mais para a defesa da casa.