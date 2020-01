Líder do Arouca desiste de queixa por cuspidela

Inês Banha Hoje às 01:49 Facebook

Bruno de Carvalho terá, em troca, de pedir desculpa publicamente.

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, aceitou desistir da queixa-crime contra Bruno de Carvalho pelos incidentes ocorridos, em 2016, no túnel de Alvalade, em Lisboa, no final de um Sporting-Arouca.

O antigo líder leonino terá, em troca, de pedir desculpas públicas a Carlos Pinho. Se não o fizer, terá de pagar seis mil euros ao presidente do Arouca - precisamente o mesmo valor que o dirigente abdica agora de exigir judicialmente.

Ao que o JN apurou, o acordo entre as partes terá ainda de ser homologado pelo tribunal. Sem efeito fica, assim, o julgamento de Bruno Carvalho com início agendado para esta sexta-feira, em Lisboa, por injúria e difamação.

Na altura, o Arouca acusou Bruno de Carvalho de ter cuspido na cara de Carlos Pinho, enquanto o Sporting refutou a acusação e disse que este é que tentou agredir o então líder leonino.