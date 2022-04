Líder passa curva difícil na autoestrada do título

Nuno A. Amaral Ontem às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto sente a pressão, mas vence o Vizela e fica a um ponto da festa. Minhotos chegaram a assustar o Dragão. Taremi, com dois golos, foi decisivo no resultado.

Como tem sido regra na época em curso, o F. C. Porto respondeu bem a um resultado negativo e esqueceu o desaire de Braga com um triunfo que o deixa muito perto da conquista do campeonato. A lutar pela permanência, o Vizela foi um rival difícil, silenciou o Dragão ao recuperar de um 2-0 para 2-2, mas a equipa portista foi a tempo de puxar dos galões. Com um terço final dominador, os azuis e brancos selaram uma vitória crucial para abordarem as últimas jornadas com mais oxigénio. Isto, claro, se o Sporting ganhar hoje ao Gil Vicente e mantiver viva a luta pelo título.

Conceição repetiu o onze da jornada anterior e o F. C. Porto entrou na partida com energia, à procura de a resolver o mais depressa possível. O Vizela aguentou os primeiros 20 minutos, mas um erro numa saída de bola permitiu o golo inaugural dos portistas. Pressionante, Evanilson não perdoou a distração fatal do guarda-redes Pedro Silva.