Líder Rio Ave tem o caminho mais complicado até à glória

A Liga 2 tem habituado o público a uma tremenda competitividade, em que o último pode ganhar ao primeiro, mas, considerando apenas a tabela classificativa até à 27.ª jornada e o que ainda falta jogar, conclui-se que o Rio Ave terá o caminho mais complicado até ao fim do campeonato. Esta análise teve como alvos os outros candidatos ao título: Casa Pia, Benfica B, Chaves e Feirense.

Atualmente o equilíbrio é extremo e do primeiro classificado, Rio Ave, ao quinto, Feirense, vão apenas seis pontos, que nesta competição não são valores significativos.

O líder de Vila do Conde, atualmente com 54 pontos, vai ter nas próximas sete jornadas o percurso mais complicado entre os cinco candidatos ao troféu e à respetiva subida de divisão (parâmetro no qual se exclui o Benfica B).

Embora esteja numa boa fase da época (apenas uma derrota nos últimos 12 jogos), a equipa nortenha vai receber o Trofense, já na próxima jornada, que apesar da posição na tabela (14.º lugar), tem provado ser uma equipa capaz de criar surpresas. Depois segue-se a deslocação ao sempre difícil terreno do Nacional, a receção ao Benfica B e a visita a Mafra. Além destes desafios, teoricamente, mais complicados ainda recebe na reta final o Casa Pia e o Chaves, com uma visita à Covilhã pelo meio, que certamente desempenharão um papel essencial no desfecho do campeonato.

Este é o trilho mais atribulado das equipas que disputam o título, embora na Liga 2 a posição na tabela seja seja, muitas das vezes, um mero dado estatístico que não traduz o real valor das equipas.

Quanto aos outros candidatos, apesar de a missão, à primeira vista, não parecer tão difícil, haverá muitos jogos de qualidade que valerão a pena assistir e certamente farão muita diferença nas contas finais:

Casa Pia: Académica (F), Farense (C), Varzim (F), Estrela da Amadora (C), Rio Ave (F), Vilafranquense (C) e Leixões (F)

PUB

Benfica B: Mafra (F), Estrela da Amadora (C), Rio Ave (F), Ac. Viseu (C), Vilafranquense (F), Feirense (C) e F. C. Porto B (F)

Chaves: Nacional (C), Mafra (F), Covilhã (C), Académica (C), Farense (F), Estrela da Amadora (C) e Rio Ave (F)

Feirense: Académico de Viseu (C), F. C. Porto B (F), Vilafranquense (C), Penafiel (F), Trofense (C), Benfica B (F) e Nacional (C)