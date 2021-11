Líderes tiveram sortes distintas na Liga 3

Rui Santos Ontem às 22:22 Facebook

A Oliveirense venceu o Canelas 2010 e continua isolada no topo da série A, enquanto o Torreense foi derrotado, em casa, pelo V. Setúbal

A Oliveirense segurou a liderança isolada da série A da Liga 3 após vencer, em casa, o Canelas 2010 por 2-1. Quanto ao Torreense, que partilha a primeira posição da série B com a U. Leiria e o Real à entrada para a 8.ª jornada, foi surpreendido pelo V. Setúbal, que chegou ao golo do triunfo no último lance do encontro.

A ronda abriu com o triunfo sadino em Torres Vedras, por 1-0. O golo que valeu os três pontos aos setubalenses surgiu na sequência de um canto, com Bruno Bernardo a aproveitar a confusão na área contrária para marcar.

Em Oliveira de Azeméis, a Oliveirense derrotou o Canelas 2010 (2-1) e mantém-se no topo da série A. Filipe Maio, com um remate colocado, à entrada da área, adiantou a equipa da casa, mas o melhor ainda estava para vir. Aos 74 minutos, Duarte Duarte apontou um grande golo, ampliando a vantagem dos locais.

O Canelas 2010, que jogou uma parte inteira em inferioridade numérica devido à expulsão de ​​​​​​​Mozino, por alegada simulação de um penálti, ainda teve forças para chegar ao tento de honra, apontado por Fábio Rola, no último lance do jogo.