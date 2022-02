Líderes tropeçam em ronda emotiva da Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 21:31 Facebook

Canelas 2010 e U. Leiria empataram em Lourosa e Oliveira do Hospital, respetivamente. Fafe, V. Guimarães B, Real e Amora venceram pela margem mínima.

O Canelas 2010 alargou a vantagem para a concorrência no topo da Série A, apesar do empate averbado em Lourosa (1-1), orientado de forma interina pelo treinador da equipa B, André Canedo, na sequência da recente saída do técnico Filipe Moreira.

Isaac, perto do intervalo, deu vantagem ao conjunto comandado por Tiago Margarido, mas Jaime Poulson repôs a igualdade perto do final.

O conjunto de Vila Nova de Gaia aguentou-se no comando da tabela classificativa porque a Oliveirense, que segue na segunda posição, perdeu na receção ao Fafe por 3-2.

Num jogo de parada e resposta, Pedro Matos adiantou os fafenses logo aos 4 minutos, mas Duarte Duarte e Raniel operaram a primeira reviravolta do encontro, favorável ao conjunto de Oliveira de Azeméis.

Porém, o jogo estava longe de estar resolvido e a expulsão de Lessinho, em estreia na Oliveirense, deu maior motivação aos forasteiros, que conseguiram a remontada final graças ao bis do capitão Zé Oliveira, em dois lances de bola parada bem ensaiados.

Quem também bisou foi Welton Jr, no triunfo por 2-1 do V. Guimarães B diante do S. João de Ver. O tento de honra malapeiro surgiu no tempo de compensação, por intermédio de Ângelo.

Mais a sul, na Série B, a U. Leiria, líder isolada da prova, sofreu para resgatar um ponto no reduto do Oliveira do Hospital. Só aos 82 minutos, e numa altura em que jogavam em superioridade numérica, é que os leirienses conseguiram anular, por intermédio de Marcos Silva, a desvantagem no marcador que perdurava desde o minuto 53, quando Diogo Abdul marcou pelos oliveirenses.

Por sua vez, o Amora triunfou, em Alcochete, diante do Sporting B (1-0), graças ao tento solitário de Edgar Ferreira, nos instantes iniciais da segunda metade.

Pelo mesmo resultado, o Real bateu o Cova da Piedade. Valeu o golo de Wilson Kenedy, ao minuto 2. No segundo tempo, Fábio Pala quase ampliou a vantagem do emblema de Massamá, ao atirar ao poste.