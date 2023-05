Liga 2: primeiro "match-point" para o Moreirense

Nuno A. Amaral Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Cónegos selam o regresso ao escalão principal se ganharem hoje ao Estrela da Amadora, na Reboleira.

O iminente regresso do Moreirense ao escalão principal do futebol português pode ficar selado já hoje, na Reboleira, em caso de vitória da equipa minhota sobre o Estrela da Amadora (18 horas, SportTV3), no jogo de maior cartaz da 31.ª jornada. Com oito pontos de vantagem e quatro jornadas para disputar, os cónegos, despromovidos à Liga2 na época passada, estão em excelente posição para consumar uma subida que lhes pareceu destinada desde o início desta temporada, tal a forma como se destacaram no primeiro lugar, apesar de os últimos resultados não terem sido avassaladores (duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco jornadas).

Um empate na Amadora adiará a promoção da equipa de Paulo Alves pelo menos por uma semana, sendo que, na 32.ª ronda, o Moreirense recebe o Leixões, antes de defrontar o Mafra (fora) e o Covilhâ (casa) nas duas últimas jornadas.