Liga 2 quer o VAR mas custos emperram aplicação

Dirigentes e treinadores acreditam que medida traria maior credibilidade ao campeonato. Liga de Clubes compreende mas aponta à sustentabilidade.

A Liga 2 ainda vai na quarta jornada e as críticas ao trabalho das equipas de arbitragem começam a ecoar por toda a parte. Já se sabe que no futebol cada lance pode ser visto por diversos prismas, mas há situações em que uma simples consulta a uma repetição televisiva poderia evitar uma má decisão.

Foi assim, por exemplo, no jogo entre o Rio Ave e o Leixões, de há uma semana, com os matosinhenses a reclamarem uma grande penalidade que ficou por marcar por mão de Aderllan Santos na área vilacondense (ver página seguinte). A reboque deste lance, Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, por entre exemplos de lances em que considera que os flavienses foram prejudicados esta temporada, pediu a "introdução urgente do videoárbitro na Liga 2 para que exista verdade desportiva", em declarações à imprensa. Estará isso para breve?