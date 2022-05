Liga 2: Trio à disputa de dois bilhetes com acesso direto à Liga

Rio Ave, Casa Pia e Chaves disputam no domingo, na última jornada, a subida de divisão.

Um par de bilhetes com estadia completa para a Liga e um outro com a possibilidade de disputar o play-off vão estar em jogo amanhã, entre Rio Ave, Casa Pia e Chaves. Os três conjuntos têm probabilidades semelhantes de acabar o dia a festejar a promoção ao escalão maior do futebol nacional, e tudo se irá decidir em dois campos, num escaldante duelo entre Rio Ave e Chaves e na batalha do Casa Pia na casa do Leixões, à mesma hora.

O experiente treinador de futebol Carlos Pinto, que tem no currículo mais de 200 jogos na Liga 2 e que já conseguiu, duas vezes, conduzir equipas ao patamar principal, analisou com o JN esta decisiva ronda final, apontando os pontos fortes de cada um dos candidatos, as suas possibilidades de subida, e os jogadores-chave das respetivas equipas.