Liga 3: Belenenses, Vilaverdense e Sanjoanense estão na corrida à subida

União de Leiria já garantiu a subida à Liga2.

A última jornada da segunda fase da prova criada pela Federação Portuguesa de Futebol na época passada, marcada para hoje à tarde, vai definir qual a equipa que acompanha a União de Leiria na promoção automática à Liga2.

Os leirienses, líderes incontestados da Série 1, com 12 pontos somados em 15 possíveis, garantiram a subida no fim de semana passado, faltando agora saber quem sobe diretamente na Série 2, liderada pelo Belenenses (10 pontos), mas com forte concorrência do Lank Vilaverdense (8) e da Sanjoanense (7).