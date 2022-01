Liga 3: Canelas 2010 sobe ao topo da série A e U. Leiria segue demolidora na série B

Hoje às 21:55 Facebook

Reviravolta frente ao Fafe atira os gaienses para o topo da série A, enquanto a U. Leiria continua incólume no comando da série B.

O Canelas 2010 entrou a ganhar em 2022, mas teve de recuperar de uma desvantagem diante do Fafe, que se adiantou no marcador por Pedro Matos. Ainda na primeira parte, Onyeka bisou e virou o rumo do resultado, com Mozino a ampliar a vantagem dos gaienses no início do segundo tempo. Perto do fim, Nei encurtou distâncias para fafenses.

O triunfo por 3-2 permitiu ao Canelas 2010 colar-se ao Felgueiras na liderança da série A. Mais a Sul, a série B continua a ser dominada pela U. Leiria, que derrotou o Cova da Piedade por 4-0. Os golos surgiram todos na primeira parte, apontados por Sylla, Leandro, de penálti, e Gonçalo Gregório, que bisou.

Covid-19 continua a adiar jogos

Noutro contexto, o jogo entre Felgueiras e São João de Ver, agendado para o próximo domingo, foi adiado para o dia 2 de fevereiro devido a um surto de covid-19 detetado no plantel felgueirense.

De recordar que os encontros Oliveirense-Montalegre (19 de janeiro), Real-Oriental Dragon (26 de janeiro), Amora-Alverca (2 de fevereiro) e Oliveira do Hospital-V. Setúbal (9 de fevereiro), todos referentes à 14.ª jornada da Liga 3, já tinham sido reagendados pelo mesmo motivo.