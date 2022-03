Liga 3: Uma incubadora de talento

Rui Almeida Santos Hoje às 15:49 Facebook

A Liga 3 tem revelado vários jovens craques. Houve mesmo quem já tenha dado o salto para o futebol profissional, casos de Bruno Ventura, que trocou o V. Setúbal pelo Rio Ave, e de Pedro Albino, que deixou o Amora rumo ao Farense, da Liga 2. Quem lhes seguirá os passos?

Os leões Gonçalo Esteves, Flávio Nazinho e Dário Essugo estrearam-se na Champions e, no Minho, Vitinha e Hélder Sá, entre muitos outros, foram promovidos às equipas principais de Braga e Vitória de Guimarães, respetivamente. Definitivamente, a Liga 3 assemelha-se a uma incubadora de talento. Eis alguns dos craques a despontar.

Lukas Hornicek - Braga B

O guarda-redes checo, de 19 anos, lidera o ranking de superdefesas da Liga 3, com 24 intervenções de elevado grau de dificuldade. Esta época, já se estreou na Liga Europa pela equipa principal bracarense.

Amadu Baldé - Real

Com apenas 16 anos, o médio guineense já participou em 15 jogos da equipa principal do Real, tendo apontado um golo. Está blindado com uma cláusula de rescisão avaliada em 15 milhões de euros.



Dani Silva - V. Guimarães B

Dani Silva, do V. Guimarães B, prima pela boa visão de jogo Foto: F.P.F.

Presença habitual no onze de Moreno, o médio, de 21 anos, prima pela visão de jogo apurada e boa capacidade técnica. Em 16 jogos pela equipa B vitoriana, marcou três golos e fez uma assistência.



Mateus Fernandes - Sporting B

Médio de grande amplitude, coordena o jogo leonino, sendo importante na ligação ao ataque e muito proativo na reação à perda da bola. Com 17 anos, leva um golo e uma assistência em 15 jogos.



Léo Teixeira - Fafe

Na Liga 3, ninguém dribla tanto quanto Léo Teixeira. Aos 22 anos, é o principal agitador do ataque do Fafe e um dos reis das assistências da prova, a par de Alex (Torreense), com sete passes para golo.

Théo Fonseca - Felgueiras

Aos 21 anos, é um dos artilheiros da Liga 3, com nove remates certeiros. Para lá do apetite pelo golo, o avançado dá-se muito ao jogo e combina bem com os companheiros de ataque no Felgueiras.