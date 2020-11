Liga adia Moreirense-Paços e remarca Estoril-Cova da Piedade

JN Hoje às 21:09 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai adiar o jogo entre o Moreirense e o Paços de Ferreira, sabe o JN, devido aos inúmeros casos de covid-19 nos cónegos, uma decisão que surge no seguimento do comunicado conjunto emitido com a Federação Portuguesa de Futebol. O jogo entre o Estoril e o Cova da Piedade também será reagendado.

Os pacenses tinham emitido ao início desta noite um comunicado no qual anunciavam que se iriam apresentar a jogo, assinalando que os presidentes dos dois emblemas estiveram reunidos com a Liga de Clubes para estudar o adiamento da partida, mas não terão chegado a um acordo sobre uma nova data.

"Uma vez que, até às 18 horas, o FCPF não havia sido contactado por nenhuma entidade, designadamente a Moreirense SAD, dando conta da possibilidade ou impossibilidade das entidades envolvidas no pretendido reagendamento, transmitiu que uma vez que não se encontravam verificadas as condições consensualmente assumidas, tornar-se-ia imperativo a realização do jogo designado para o dia 7/11/2020", pode ler-se no documento, que avança ainda: "O FCPF não voltou a ser contactado direta ou indiretamente pela Moreirense SAD, crendo que não lhe foi possível obter as necessárias concordâncias dos demais intervenientes".

No entanto, num comunicado conjunto emitido pela Federação Portuguesa de Futebol e pela LPFP, estes dois organismos anunciaram que se iriam unir para dar uma resposta concertada aos problemas causados pela pandemia de covid-19 e a alteração regulamentar para enquadrar as situações resultantes daí.

Assim sendo, a Liga de Clubes avançou para o adiamento do encontro que opunha o Moreirense ao Paços de Ferreira, em Moreira de Cónegos, da sétima jornada da Liga, marcado para as 15.30 horas deste sábado, para data a anunciar.

E também decidiu pela remarcação da partida da LigaPro entre o Estoril e o Cova da Piedade, da oitava ronda, agendada para o passado dia 30 de outubro, mas que não se realizou por os visitantes não se terem deslocado ao Estádio António Coimbra da Mota, em virtude dos vários casos de covid-19 que afetaram o plantel, equipa técnica e staff e levaram a delegada de saúde de Setúbal a decretar o isolamento profilático da equipa piedense.