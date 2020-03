Liga alemã suspensa até 2 de abril

Susana Silva Hoje às 16:14 Facebook

A Liga Alemã de Futebol (DFL) suspendeu, com efeitos imediatos, a primeira e segunda ligas até 2 de abril, na sequência da propagação do coronavírus.

"Face à dinâmica de hoje com novas infeções por coronavírus e os correspondentes casos suspeitos com ligação direta à Bundesliga e à 2.ª Bundesliga, a direção da Liga Alemã de Futebol da DFL decidiu, a curto prazo, reagendar a 26.ª jornada, que começa hoje, em ambas as ligas", avança o organismo que gere o futebol profissional germânico, anotando: "O comité recomenda, como planeado, que a assembleia geral dos clubes profissionais, que se reunirá na próxima segunda-feira, continue a suspender os jogos até 2 de abril, incluindo o intervalo internacional".

Na base desta decisão está o facto de durante esta sexta-feira ter havido suspeitas de infeção por coronavírus em vários clubes e equipas, não podendo ser descartados outros contágios.

A equipa principal do Hannover, da 2.ª Bundesliga, está de quarentena, tal como a do Nuremberga, por sugestão da autoridade sanitária local.

Segundo a DFL o objetivo é encerrar a temporada no verão, uma vez que o encerramento prematuro das competições pode ter consequências graves para alguns clubes.