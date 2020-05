Liga antecipa AG extraordinária

JN Ontem às 23:04 Facebook

A Liga convocou, este domingo, a Assembleia Geral Extraordinária para 8 de junho, um dia antes do previsto.

"A Liga Portugal informa que, no próximo dia 8 de junho, pelas 15 horas, no Largo Primeiro de Dezembro 43, 4000-04 Porto, irá realizar uma Assembleia Geral Extraordinária ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 38.º, no n.º 1, do artigo 40.º, no n.º 1, do artigo 41.º e nos n.º 1 e 2, do artigo 42.º dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Estatutos)", pode ler-se em comunciado.

A antecipação da reunião permite, assim, implementar as cinco substituições e os nove suplentes já na ronda 26 do campeonato, que começa no dia 9, com o encontro entre o Gil Vicente e o Famalicão. Recorde-se que tal medida não será adotada já esta semana, por falta de unanimidade das SAD, já que o Marítimo não aceitou.

Na mesma reunião, serão também propostas para ratificação outras alterações ao Regulamento de Competições e haverá um debate sobre o novo modelo de governação.