A Liga Portuguesa de Futebol Profissional apresentou a bola oficial para a temporada 2021/22 do futebol português, que se denomina de Brilliant Super TB.

O novo esférico, que pela terceira temporada consecutiva é da autoria da marca Select, é inspirado nas cores do planeta Terra. Além disso, tem a particularidade de parte do valor de cada bola adquirida reverter a favor da conservação da Natureza, fruto de uma parceria da Liga com a Associação Natureza Portugal| World Wide Fund for Nature.