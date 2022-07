Liga anuncia "condicionantes" para os sorteios dos campeonatos

JN Hoje às 18:37 Facebook

Jogos das competições europeias, rivalidades próximas e deslocações às Regiões Autónomas serão tidos em conta no sorteio de terça-feira.

O sorteio dos campeonatos profissionais do futebol português em 2022/23 decorrerá na terça-feira, repetindo-se as "condicionantes" das épocas anteriores.

A Liga de Clubes divulgou esta segunda-feira os pontos que o sorteio terá que ter em consideração.

São eles:

"A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira";

"As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora na mesma jornada: Benfica e Sporting; F. C. Porto e Boavista; Braga e V. Guimarães; Gil Vicente e Famalicão";

"Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor

classificação média (F. C. Porto, Sporting, Benfica, Braga e V. Guimarães";

"Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores";

"Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições. Nas jornadas 6, 9, 11, 21, 24, 28 e 32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League";

"As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornadas, casa e fora)";

"As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª jornada)";