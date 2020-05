Liga aprova estádio do Rio Ave para a reta final do campeonato

JN Ontem às 22:28 Facebook

O Rio Ave vai poder jogar no seu estádio as partidas que tem por disputar na condição de visitado, esta temporada. A Liga também confirmou que o estádio do Desportivo das Aves recebeu parecer favorável por parte da Administração Regional de Saúde do Norte para o que falta jogar no campeonato.

O Estádio dos Arcos torna-se, assim, no 14.º com condições para receber os jogos que ainda faltam disputar na presente temporada da Liga. Dragão (F. C. Porto), Luz (Benfica), Alvalade (Sporting), Municipal de Braga (Braga), D. Afonso Henriques (Vit. Guimarães), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Bessa (Boavista), Barreiros (Marítimo), Estádio do CD Aves (Desp. Aves), João Cardoso (Tondela), Municipal de Portimão (Portimonense), Cidade do Futebol (Belenenses SAD e Santa Clara) e Capital do Móvel (Paços de Ferreira) são os outros 13, para além do campo do Rio Ave, com certificação da Direção Geral da Saúde..



No caso do Estádio do Clube Desportivo das Aves, a Liga informou que "fica impedida a utilização do sistema de ar condicionado na zona técnica".