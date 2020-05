Liga aprova fundo de apoio aos clubes da LigaPro no valor de 1,52 milhões de euros

Nuno Barbosa Hoje às 14:26 Facebook

A direção da Liga Portugal realizou na manhã desta terça-feira, uma reunião extraordinária, por videoconferência, e, além das subidas de Nacional e Farense e das descidas de Cova da Piedade e Casa Pia, também decidiu aprovar a criação de um fundo de apoio aos clubes da LigaPro, no valor total de 1,52 milhões de euros.

Conforme o JN já noticiou, o regulamento de acesso a esse fundo está a gerar algum desconforto a alguns clubes do segundo escalão, devido sobretudo à alínea 2 b) do artigo 7.º que impõe a aceitação da classificação atual. Essa parte não gerou consenso e tanto assim é que, em comunicado, a Liga Portugal explicou que "o regulamento de acesso a este fundo só será aprovado nos próximos dias e está previsto que a primeira metade do valor cedido às sociedades desportivas esteja disponível a 15 de maio".

Ainda no que diz respeito ao fundo de apoio a 14 sociedades da LigaPro, o valor total de 1,52 milhões de euros será apurado da seguinte forma:

1. Fundo de Solidariedade 2019-20 - 550 mil euros - este valor resulta da cedência da taxa de televisão paga pelos clubes da Liga NOS;

2. Custos relativos à operação dos 90 jogos da LigaPro que não vão realizar-se - 500 mil euros;

3. Ativação do Fundo de infraestruturas: 2018-19 - 256 mil.

A este valor, acrescenta o comunicado da Liga, "adiciona-se 1 milhão já cedido pela Federação Portuguesa de Futebol, referente ao Fundo de Infraestruturas, perfazendo o total de 2, 52 milhões de euros, que serão atribuídos, de forma equitativa, no valor de 180 mil euros para cada uma das 14 sociedades desportivas da LigaPro, excetuando as equipas B e as sociedades desportivas promovidas ao primeiro escalão".