Liga: as contas da permanência

Tondela, Moreirense e Belenenses SAD estão no limbo entre o play-off de manutenção e a descida. A última jornada vai ser decisiva para estas três equipas definirem o futuro para 2022/23.

O Tondela, 16.º classificado com 27 pontos, vai receber o Boavista com a certeza que mesmo que ganhe e iguale os 30 pontos do Arouca, no máximo garante o lugar no play-off de manutenção, com o 3.º classificado da Liga 2, mas apenas depende se si para o conseguir. Em caso de empate com os axadrezados o 16.º lugar pode ficar assegurada, mas aí apenas tem que esperar que o Moreirense não vença porque o Belenenses SAD perde no confronto direto. Em caso de derrota precisa que nenhum dos adversários diretos vença para ter chance de se manter na Liga, na próxima temporada.

Logo de seguida surge o Moreirense, no 17.º lugar com 26 pontos, que irá receber o Vizela, mas não depende apenas de si para conquistar o play-off de manutenção. Os cónegos têm, obrigatoriamente, de fazer um melhor resultado do que os beirões. Caso termine em igualdade pontual com o Tondela tem vantagem devido à diferença de golos nos jogos realizados entre si. Se sair derrotado da receção aos vizelenses assegura a despromoção e estará na Liga 2, em 2022/23.

Com vida mais complicada está o Belenenses SAD, último classificado com 25 pontos, pois só a vitória interessa aos azuis, que ainda assim pode ser insuficiente para fugir à descida direta. Se vencer na visita ao Arouca e o Tondela pontuar já não escapa à despromoção, mas se triunfar e os beirões perderem só precisa que o Moreirense também não vença para ter a derradeira oportunidade de manutenção.

Uma última jornada de fogo que promete incerteza até ao final, como a Liga já nos em habituado nos últimos anos.

34.º Jornada da Liga, jogos no sábado, às 15.30 horas:

Tondela-Boavista

PUB

Arouca-Belenenses SAD

Moreirense-Vizela