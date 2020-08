Liga começa no fim de semana de 19 e 20 de setembro

JN Hoje às 12:33 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou, esta terça-feira, que o campeonato de 2020/2021 vai começar no fim de semana de 19 e 20 de setembro. O F. C. Porto ficará a conhecer o rival frente ao qual iniciará a defesa do título apenas a 28 de agosto, dia em que se realizará o sorteio das três competições profissionais.

A principal liga portuguesa começará, assim, uma semana depois do arranque previsto da LigaPro, no fim de semana de 12 e 13 de setembro.

A Liga espera, agora, pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol, entidade que tem a última palavra sobre a calendarização do futebol português.