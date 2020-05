Liga confirma cinco substituições até ao final da época

Hoje às 20:46 Facebook

Aumento do número de substituições a que cada equipa tem direito por jogo foi proposta pela FIFA e agora aprovado até final da temporada. Suplentes também aumentam.

A Liga de Clubes confirmou esta terça-feira que todas as equipas podem efetuar cinco substituições por jogo até ao final da temporada, em vez das três previamente estipuladas.

Através de um comunicado, a entidade explica que a medida é "transitória" e acrescenta que o número de suplentes no banco também sobe: nove em vez de sete.

"No remanescente da época desportiva 2019-20, os clubes devem designar em cada jogo até nove suplentes, podendo, em três momentos do tempo regulamentar e no intervalo, efetuar até cinco substituições de jogadores, sem distinção das posições em que jogam e independentemente de os substituídos se encontrarem ou não lesionados", lê-se na nota.

Esta medida foi proposta pela FIFA e pela IFAB, e já está a ser utilizada na Bundesliga, de maneira a minimizar os efeitos físicos nos jogadores devido à acumulação de jogos.