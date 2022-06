Liga confirma Leixões licenciado e Varzim a jogar na Liga 3 na próxima época

JN Hoje às 19:44 Facebook

A Liga emitiu, esta terça-feira, um comunicado a confirmar que o Leixões cumpriu os pressupostos para participar na Liga 2. Assim o Varzim, que foi despromovido e estava atento à situação para ocupar o lugar do clube de Matosinhos, mantém-se na Liga 3.

"A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, as Sociedades Desportivas que estão licenciadas para jogarem a temporada 2022-23, nas duas competições profissionais. Após reunião da Comissão de Auditoria, constituída por dois elementos da Liga Portugal, um da FPF, um dos Sindicato de Jogadores e um da ANTF, todos os clubes conseguiram obter o licenciamento para 2022/23", informou o organismo.

Na segunda-feira, o Leixões já tinha emitido um comunicado no qual esclarecia que "cumpriu todos os pressupostos exigidos pela entidade promotora das competições profissionais de futebol".

"Informamos os sócios, adeptos e simpatizantes do Leixões que, ao contrário do que foi amplamente publicitado e comentado nas últimas semanas, a nossa presença na LIGA PORTUGAL 2 será uma realidade, na época 2022/23. No seguimento do comunicado emitido por um clube que não conseguiu, desportivamente, a permanência na tão desejada Liga Portugal 2, a Leixões Sport Club - Futebol, SAD vem repudiar e condenar todas as insinuações e acusações plasmadas no mesmo. Esclarecemos, desde já, que jamais confundiremos uma Instituição Centenária, Nobre e Honrada, com um par de paraquedistas em perfeita insuficiência cognitiva e com uma sede de poder exacerbada", podia ler-se.