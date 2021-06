Liga confirma permanência do Boavista e descida do Cova da Piedade

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

A entidade anunciou, esta segunda-feira, que os axadrezados cumpriram os pressupostos financeiros para se inscreverem, ao contrário do Cova da Piedade, que não participará na Liga 2.

A Liga de Clubes oficializou, através de um comunicado, a permanência do Boavista na Liga. Os axadrezados, que haviam evitado a descida no campo, estavam em dívida na apresentação dos pressupostos indispensáveis para se inscreverem para 2021/22, mas apresentaram os mesmos em tempo útil e vão competir no escalão máximo do futebol português na próxima época. Assim, fica também confirmada a descida do Rio Ave.

A nota da entidade acrescenta, por outro lado, que o Cova da Piedade apresentou a candidatura fora de prazo e assim a respetiva inscrição não foi aceite, o que vai abrir as portas da Liga 2 ao Vilafranquense, que tem agora que apresentar a documentação para ser repescado. Ainda assim, o Cova da Piedade tem 10 dias par recorrer da decisão para o TAD.

Também na Liga 2, a candidatura do Trofense foi apresentada com alguns erros e o clube que foi promovido do Campeonato de Portugal tem até sexta-feira para efetuar as correções necessárias. Também o Estrela da Amadora, o outro promovido, tem o processo pendente, mas bem encaminhado.