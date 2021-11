Liga critica atuação da DGS e quer rever regulamento

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

Comunicado deixa críticas à atuação da DGS, mas o organismo que tutela o futebol profissional português reitera que seguiu "todas as normas regulamentares aplicáveis" no Belenenses SAD-Benfica.

A Liga de Clubes criticou, em comunicado, atuação da Direção-Geral de Saúde (DGS) em todo o processo que antecedeu o jogo entre B SAD e Benfica, do último sábado, no qual os azuis subiram ao relvado do Estádio do Jamor com apenas nove jogadores, os únicos que escaparam ao isolamento a que o restante plantel foi votado em virtude de um surto de covid-19.

O organismo que tutela o futebol profissional português manifestou a sua "enorme consternação pela imagem extremamente negativa que o sucedido deu do futebol nacional", mas não poupa nas críticas à DGS pela atuação em todo o processo, chegando a questionar o porquê de não terem sido considerados "os nove jogadores disponíveis como contactos de alto risco, sendo que alguns deles tiveram, comprovadamente, contacto direto no jogo anterior com elementos" que testaram positivo à covid-19, uma vez que havia já aí suspeitas de se poder tratar da estirpe ómicron.

De resto, a Liga de Clubes reforça que os delegados dos dois clubes nunca colocaram em hipótese o adiamento do encontro, sublinha que "deu cumprimento a todas as normas regulamentares aplicáveis", e avança que vai incumbir a tarefa ao "Grupo de Trabalho Regulamentar de elaborar, com caráter de urgência, uma proposta de revisão das normas relevantes do Regulamento das Competições organizadas pela Liga Portugal, de forma a reforçar os mecanismos à disposição da Direção para atuar em matéria de adiamento de jogos".

Será ainda requerida, "com caráter de urgência, uma reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e Direção-Geral da Saúde para análise da atual situação e antecipar eventuais mudanças nos protocolos".