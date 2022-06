Liga das Nações: A raridade de ver CR7 jogar saído do banco

Cristiano Ronaldo foi suplente utilizado no jogo de Portugal frente à Espanha, atuando nos 28 minutos finais do jogo.

"Não há gestão nenhuma. Para este jogo pareceu-me que a melhor solução para o 11 era esta, por causa do posicionamento. Não tem nada a ver com a qualidade do Cristiano", disse o selecionador português, frisando ter contado que o capitão "podia entrar na segunda parte e resolver o jogo".

Foi a 13.ª vez que Ronaldo atuou após ter iniciado o jogo no banco e apenas a quarta que tal aconteceu em jogos oficiais. A vez anterior havia sido a 11 de novembro de 2020, num particular com Andorra (7-0). CR7 entrou no início da segunda parte, a tempo de fazer um dos golos do desafio.