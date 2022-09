Liga das Nações: Dalot vira "Praga" num triunfo com marca United

Foi uma noite dos Diabos! Bis de lateral na estreia a marcar e Bruno Fernandes com um golo e uma assistência. Diogo Jota fechou a goleada. Empate com a Espanha vale a qualificação.

O que se antevia um jogo difícil numa semana marcada pela renúncia de Rafa à seleção virou uma espécie de passeio para Portugal, mesmo que num relvado irregular. A equipa das quinas construiu uma goleada merecida na visita à República Checa, resultado que, conjugado com a derrota da Espanha com a Suíça, deixou a formação lusa a um ponto do apuramento. Agora, basta um empate em Braga, depois de amanhã, frente a "nuestros hermanos", para carimbar o acesso à final four.

Foi uma noite com nítida influência dos jogadores lusos que atuam no Manchester United. Diogo Dalot, que nunca marcara pela seleção, fez dois golos, Bruno Fernandes fez um tento e uma assistência, e Cristiano Ronaldo, no final de uma exibição discreta, fez a assistência, no golo que fechou as contas.