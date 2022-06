Liga das Nações: Laranja mecânica e tropeção gaulês

Miguel Pataco Hoje às 21:59 Facebook

Países Baixos goleiam Bélgica irreconhecível. Benzema marca golaço, mas França perde.

A primeira jornada dos grupos A1 e A4 teve resultados surpreendentes, goleadas absolutamente inesperadas e uma pequena obra de arte de Karim Benzema que, ainda assim, não foi suficiente para evitar o desaire do campeão em título.

Depois do triunfo em 2021, a França bem tentou entrar na terceira edição da Liga das Nações com o pé direito, mas foi com o esquerdo que começou a festejar. Karim Benzema tirou dois adversários do caminho e, de canhota, atirou para o 1-0, mas a Dinamarca não atirou a toalha ao chão no Stade de France. Cornelius quis ter o papel principal e, com dois golos, assinou a reviravolta nórdica. A liderança do grupo pertence, no entanto, à Áustria que foi à Croácia vencer por 3-0.

Bruxelas recebia aquela que prometia ser o jogo mais equilibrado da noite, mas que foi precisamente o contrário. Mesmo a jogar perante os seus adeptos, a Bélgica foi incapaz de travar a nova versão da laranja mecânica, já que os Países Baixos deram um autêntico recital de futebol. Bergwijn abriu o marcador perto do intervalo, Memphys Depay assinou dois e Dumfries também fez o gosto ao pé na segunda parte, enquanto o tento de Batshuayi, nas compensações, só serviu para amenizar a vergonha.