Liga das Nações: um golo assim tão cedo não se via há mais de 20 anos

O avançado do Benfica, Seferovic, só agora é que conseguiu fazer o gosto ao pé em 2022 mas ainda foi a tempo de ser decisivo. Portugal não sofria um golo tão cedo há mais de duas décadas e foi o suíço a fazer a proeza, em Genebra.

A última vez que a equipa das quinas viu um adversário festejar tão cedo foi em 2001, num jogo de preparação diante da Angola, que Portugal venceu, por 5-1, em Alvalade. Na altura, foi Mendonça a fazer a festa pelos angolanos. Em competições oficiais, os lusos sofreram golos logo a abrir em 1965, diante da Roménia, por Parcalab, e em 1966, com Pak Seung Zin a marcar pelos norte-coreanos logo aos 50 segundos no Campeonato do Mundo, em Inglaterra, o tento mais madrugador sofrido pela equipa das quinas.

O golo de Seferovic tornou-se, assim, no segundo mais rápido a ser marcado à turma lusitana, em 56 anos. "Portugal é uma grande equipa, mas hoje fizemos as coisas bem. Tenho mais dois anos de contrato com o Benfica, vou agora de férias e quando regressar vamos ver", disse o suíço.