Liga das Nações: vitaminas ao adversário nunca dão bom resultado

Suíços marcam logo a abrir e aplicam primeira derrota a Portugal na Liga das Nações. Desaire significa perda da liderança do grupo para a Espanha.

Correu tudo mal a Portugal no fecho da época. Um golo sofrido quando ainda nem um minuto de jogo estava decorrido, uma primeira parte estranhamente apática e uma reação com pólvora seca na segunda ditaram uma derrota que não estava no programa, por tudo o que se tinha visto à seleção lusa nas duas partidas anteriores.

A habitual malapata em solo helvético, onde Fernando Santos já tinha perdido em 2016, repetiu-se e complica as contas portuguesas na corrida ao apuramento para a final-four desta Liga das Nações. A Espanha assumiu o comando do Grupo A2 e Portugal deverá mesmo ter de ganhar nas duas últimas jornadas, em setembro, para se qualificar.