Liga de Clubes aposta em conteúdos em japonês

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou esta sexta-feira ter feito uma parceria com uma agência nipónica de forma a promover o futebol nacional naquele país asiático, uma vez que são vários os jogadores a competir em Portugal, através de conteúdos em japonês nas redes sociais.

"A Liga Portugal pretende reforçar a presença da sua marca, das suas competições e dos clubes portugueses, no território nipónico, tendo firmando um acordo de parceria com uma agência japonesa com trabalho já efetuado com diversos clubes europeus e que pretende promover e aumentar a notoriedade das principais competições do Futebol português", pode ler-se numa nota publicada no site oficial da LPFP.

Neste momento competem nas Liga e Liga 2 oito jogadores provenientes do Japão - Hidemasa Morita (Santa Clara), Kanya Fujimoto (Gil Vicente), Ryotaro Meshino (Rio Ave), Koki Anzai e Kosuke Nakamura (Portimonense), Leobrian Kokubo (Benfica) e Kazuya Onohara e Randy Emeka Obi (Oliveirense).

Por isso, este organismo salienta que a estratégia delineada "passa por um forte investimento na área digital onde, entre outras iniciativas, está prevista a criação de conteúdo nativo japonês à volta da Liga e dos jogadores" nipónicos.

"Isto leva ao nascimento de redes sociais totalmente em japonês - Twitter já iniciou operação - e um acordo com a YAHOO Japão, principal rede de noticias deste País e que passará a ter acesso a noticias, clips e artigos exclusivos e que pretende contribuir para a criação de uma base de adeptos japoneses mais próximas das competições portugueses", acrescenta a nota.

Henrique Monteiro, da área de Business Development da Liga Portugal e responsável por este projeto, avança que "a internacionalização da marca Liga Portugal", bem como "das competições e dos clubes, foi definido como um dos cinco vetores estratégicos do mandato do Presidente".

"A assinatura desta parceria é mais um passo que fortalece esse desígnio e vem dar seguimento a outros acordos que temos desenvolvido para outras latitudes", acrescentou.

E prosseguiu: "O mercado japonês é um ávido consumidor do futebol europeu e sentimos que há potencial para que o interesse na nossa Liga possa ser maior do que é atualmente. Acreditamos muito que este projeto será um acelerador de aproximação entre os fãs nipónicos e as nossas competições e clubes. Obviamente que a presença de oito jogadores japoneses é um forte impulso para possamos despertar interesse junto da comunidade japonesa mas temos previstas também outras estratégias como o envolvimento de marcas parceiras dos clubes que operem nesse mercado e eventualmente o apoio da AICEP que iremos brevemente desafiar".

Henrique Monteiro destacou ainda "a criação de uma estratégica de internacionalização bem estruturada" e que "é fundamental para o crescimento do futebol nacional".