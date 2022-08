Liga de Clubes confirma Casa Pia-Benfica em Leiria

JN Hoje às 21:15 Facebook

O encontro da segunda jornada da Liga Portugal entre o Casa Pia e o Benfica vai disputar-se no estádio Municipal de Leiria, a 13 de agosto, pelas 18 horas, confirmou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A partida estava inicialmente agendada para o Estádio Nacional, mas o relvado não está em condições e foi necessário procurar outra solução para servir de casa à formação de Pina Manique, que também tem o estádio em obras. E o estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, foi a opção mais viável.

Outros três encontros da segunda ronda da Liga Portugal 2 sofreram alterações de campos. Os jogos Estrela da Amadora-Farense (sábado, 13 de agosto, pelas 15.30 horas) e o BSAD-F. C. Porto B (segunda-feira, 15 de agosto, pelas 15.30 horas) terão lugar no Campo 1 do Benfica Campus, no Seixal.

Já o Torreense-Nacional terá lugar no Estádio Municipal de Mafra, dia 13 de agosto, pelas 15.30 horas.